Pandemia não afeta variação de preços dos itens de sacolão em BH, aponta pesquisa

Variação de preços dos itens de sacolão do início do ano pra cá estão dentro da normalidade das safras e entressafras (foto: Eugênio Sávio/Agência Minas)





06:00 - 08/06/2020 Farmácias usam 'remédio' contra a pandemia do coronavírus pandemia, muita gente comprou muitos produtos para estocar e os próprios sacolões tiveram dificuldade em acessar o Ceasa. Mas, agora, é o mercado quem manda de novo. Não adianta colocar um preço muito alto porque não vai vender. Não é porque o consumidor ainda está assustado que pode cobrar qualquer preço", explica Feliciano Abreu, diretor do site de pesquisas Mercado Mineiro. "Parece que as coisas estão voltando ao normal no quesito preço. [Em março], no início da, muita gente comprou muitos produtos para estocar e os próprios sacolões tiveram dificuldade em acessar o Ceasa. Mas, agora, é o mercado quem manda de novo. Não adianta colocar um preço muito alto porque não vai vender. Não é porque o consumidor ainda estáque pode cobrar qualquer preço", explica Feliciano Abreu, diretor do site de pesquisas Mercado Mineiro.





Enquanto algumas frutas, legumes e verduras apresentaram aumento significativo de preço entre março e junho, outros, por sua vez, chegaram ao consumidor por um custo bem mais em conta. Se em março o preço médio do quilo da batata inglesa era R$ 3,95, hoje, é R$ 6,11 - um acréscimo de 54,68%. Por outro lado, o tomate comum custava, em média, R$ 6,36 e, agora, custa R$ 4,02 - uma diminuição de 36,79%.





Isso demonstra que, mesmo sendo produtos de primeira necessidade, não está havendo espaço para abuso de preços. "Os números mostram que o consumidor já viu que não vai faltar comida e que pode, na verdade, ficar com um aperto financeiro. E isso obriga o sacolão a segurar o freio de mão, até pela concorrência entre eles e com supermercados", explica Abreu.





Além da batata, as maiores altas foram registradas na caixa de morango (+38%), no quiabo ( 33%) e na abóbora moranga ( 17%). Já as maiores quedas, além do tomate, foram da mexerica ponkan (-36%), do inhame (-30%), banana prata (-29%), do abacate (-23%) e do repolho (-26%).





A pesquisa foi realizada entre 4 e 5 de junho, nos principais sacolões espalhados por todas as regionais da capital.





Variação de preço de um mesmo produto





Os consumidores devem ficar de olho nas variações de preço de um mesmo produto em diferentes estabelecimentos. A pesquisa mostra, ainda, que uma mesma fruta, legume ou verdura pode custar até 350% mais caro em alguns sacolões.





Foi o caso do quilo do jiló, que pode ser encontrado de R$ 1,99 a R$ 8,98 a depender do sacolão. Isso também foi registrado com o quilo do repolho (307% de variação), abacate (201%), do chuchu (169%), do mamão havaí (153%) e da maçã fuji (150%).





"Essas variações sempre acontecem, principalmente por conta de localização e qualidade do produto. Depende muito da atenção do consumidor, que não tem outra saída que não a pesquisa", comenta Feliciano.





O diretor do Mercado Mineiro ainda alerta para uma possível queda dos preços futuramente, em virtude de uma deflação. "Isso já está acontecendo com outros setores. Os preços caem porque as pessoas estão comprando menos pela falta de dinheiro causada pela pandemia. Mesmo sendo produtos de primeira necessidade, o sacolão não está imune a isso", conclui.





