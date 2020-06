PIB japonês sofre contração anualizada de 2,2% entre janeiro e março

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão encolheu a um ritmo anualizado de 2,2% no trimestre até março, segundo revisão do governo que confirmou que o país asiático entrou em recessão devido ao impacto da pandemia de coronavírus.



A queda, no entanto, foi menor do que a redução de 3,4% inicialmente estimada em maio.



Como o PIB já tinha sofrido contração anualizada de 7,3% no trimestre até dezembro, o declínio nos três meses seguintes marcou o início de uma recessão técnica no Japão. Fonte: Dow Jones Newswires.