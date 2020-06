China: balança comercial registra superávit de US$ 62,93 em maio

A China registrou um superávit comercial de US$ 62,93 bilhões no mês passado, superior aos US$ 45,34 bilhões de abril, informou a Administração Geral das Alfândegas neste domingo, 7.



As exportações da China caíram 3,3% em maio, na comparação com o mesmo período de 2019. Em abril, a queda foi de 3,5%. O dado também surpreendeu analistas com número abaixo da previsão mediana de 6,5%.



Ja as importações chinesas caíram, 16,7% em maio, devido à queda nos preços das commodities. Em abril a queda foi de 14,2%. Economistas esperavam que as importações caíssem 8,1% no ano.



*Com informações da Dow Jones Newswires.