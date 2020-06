Navio que levava minério da Vale para China será afundado, informa Marinha

A Polaris Shipping, proprietária do navio Stellar Banner, que encalhou na costa do Maranhão há três meses durante transporte de minério de ferro da Vale para a China, decidiu afundar a unidade após relatórios de inspeções estruturais realizadas por representantes da sociedade classificadora do navio.



Segundo a Marinha, o afundamento deverá ser feito em águas profundas, a 150 quilômetros da costa maranhense e o navio já está sendo preparado para evitar danos ao meio ambiente. Estão sendo retirados resíduos oleosos, bem como objetos flutuantes ou de contaminantes a bordo.



"A Marinha do Brasil, por meio do Com4o DN e da Capitania dos Portos do Maranhão, continuará fiscalizando as atividades juntamente com as autoridades ambientais do estado do Maranhão e outras autoridades ambientais", informou a Marinha em nota neste domingo.



A investigação no Stellar Banner foi possível com a flutuação da embarcação, na semana passada, após a retirada, em abril, de cerca de 145 mil toneladas de minério de ferro que estavam sendo transportados pelo navio sul-coreano. Na época, já haviam sido retirados também 3,9 mil metros cúbicos de óleo da embarcação.