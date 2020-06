Marinha reboca navio encalhado há 3 meses no MA que levava minério para China

A operação de reflutuação do navio Stellar Banner, que encalhou há três meses na costa do Maranhão durante transporte de minério de ferro da Vale para a China, foi concluída ontem, 03, informou a Marinha do Brasil.



Depois de voltar a flutuar, o navio foi rebocado para uma área de águas mais profundas, a 60 quilômetros da costa maranhense, a fim de realizar inspeções estruturais que irão determinar o destino do navio. O navio patrulha Guanabara da Marinha está participando da operação monitorando as manchas de óleo, para reduzir possíveis danos ao meio ambiente.



A flutuação foi possível após a retirada, em abril, de cerca de 145 mil toneladas de minério de ferro que estavam sendo transportados pelo navio sul-coreano contratado pela Vale. Na época, também foram retirados 3,9 mil metros cúbicos de óleo da embarcação.