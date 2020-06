Nova Lima tem novas regras para reabertura

Bares, academias, feiras e salões de festas seguem fechados em Divinópolis, que registrou a primeira vítima da COVID-19 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Matheus Adler e Ivan Drumond





Entrou em vigor ontem, em Nova Lima, na Grande BH, um decreto assinado pelo prefeito Vitor Penido de Barros (DEM) que estabelece novas regras para a reabertura do comércio na cidade. A elaboração do documento vem depois de o município ter enfrentado uma decisão liminar que impediu a retomada da economia nos antigos moldes. Com o novo decreto, os estabelecimentos passarão a ser responsáveis por fiscalizar o cumprimento de medidas sanitárias nos locais. Os comerciantes terão que garantir o distanciamento entre as pessoas, tanto na parte interna da loja quanto do lado externo, como a organização de filas, disponibilizar álcool em gel aos clientes e funcionários e cobrar o uso de máscara, entre outros.

Os comerciantes também terão que preencher e assinar um termo de responsabilidade, emitido pela Prefeitura de Nova Lima, declarando ciência das obrigações previstas no novo decreto. Quem assinar o documento e descumprir as regras de segurança impostas pelo município terá o alvará cassado e ainda receberá multa. O termo poderá ser baixado no site da Prefeitura de Nova Lima. Após preencher e assinar o documento, o comerciante terá que encaminhar foto do termo assinado para fiscalizacao.covid@pnl.mg.gov.br.

O decreto também permite a abertura de restaurantes, padarias e lanchonetes, das 11h às 22h. Além da regra de distanciamento de dois metros entre os clientes, os estabelecimentos não poderão servir rodízios, self-service e ainda terão que vetar o consumo de bebidas alcoólicas nos locais. Padarias, por exemplo, terão que disponibilizar funcionários para servir pães e outros alimentos aos clientes.

Empresas de transporte público poderão levar apenas passageiros sentados e que estejam utilizando máscara. Caso alguém desrespeite o uso do item, o motorista deverá parar o coletivo e acionar a Polícia Militar ou a Guarda Civil Municipal.

Bares, academias, feiras, salões de festas e atividades escolares seguem sem poder funcionar. Contudo, salões de beleza e barbearias poderão reabrir desde que atendam somente com hora marcada, para evitar aglomeração nos locais. Regras de capacidade foram impostas para hotéis e pousadas. Pet shops também tiveram autorização para funcionar.

Atividades físicas ao ar livre estão permitidas, desde que a pessoa faça seus exercícios sozinha, evitando aglomerações, mantendo uma distância mínima de cinco metros de outros praticantes.





Primeira morte Uma mulher de 69 anos, que estava internada no Hospital Eduardo de Menezes, é a primeira moradora de Nova Lima vítima da COVID-19. Na manhã de ontem, ela acabou não resistindo e morreu. A cidade tem mais quatro casos preocupantes, segundo o secretário municipal de Saúde, José Roberto Lintz Machado.

Segundo José Roberto, a vítima era moradora do Jardim Canadá: “Ela morava na casa de uma filha, que é residente em Belo Horizonte. Como tinha plano de saúde, foi internada, pela na primeira vez em 14 de maio, no Biocor, quando ficou constatado que tinha a COVID-19”.

Depois de 15 dias, ela recebeu alta e foi para casa. No entanto, segundo o secretário de Saúde, a mulher era hipertensa, diabética e cardiopata, e precisou ser internada novamente. Desta vez, foi levada para o Eduardo de Menezes, na capital, que é referência no atendimento a pacientes com o novo coronavírus.

Segundo José Roberto, há mais quatro casos graves de COVID-19 em Nova Lima. Um desses é de um homem de 60 anos, que está internado também no Hospital Eduardo de Menezes.

Outros três pacientes estão em tratamento no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima, todos homens: um de 62 anos, outro de 49 e um de 46. Eles estão numa ala especial, separada pela prefeitura desde o início da pandemia.