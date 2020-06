BH tem deflação, com queda no consumo de bebidas em bares e alta de alimentos in natura

Efeitos da pandemia de COVID-19 são sentidos em indicadores econômicos na capital mineira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A Press) O custo de vida em Belo Horizonte caiu em maio. A deflação, de 0,39% em relação a abril, foi identificada pela pesquisa IPEAD/UFMG - Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas - que mede as variações a partir dos preços de produtos e serviços. O resultado foi o pior desde 1995, se considerados apenas os números dos meses de maio.





As mudanças na rotina dos belorizontinos, impostas pelo combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), com isolamento social e restrição de funcionamento de parte do comércio, podem ser notadas em alguns destaques da pesquisa.





Por outro lado, destacam-se as altas no consumo de alimentos in natura (3,12%) e de artigos de residência (2,13%).





De acordo com a pesquisa, o IPCA de Belo Horizonte, que mede a evolução dos gastos das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, apresentou queda de 0,39% no período. Já o Índice de Preços ao Consumidor Restrito (IPCR), referente às famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, registrou baixa de 0,36%.





Entre os produtos e serviços que mais contribuíram para a queda na variação estão etanol e gasolina (-10,68% e -7,16%, respectivamente), lanche (-4,61%) e gás/GLP (-4,30%). Já a cebola (39,58%) e a batata inglesa (32,60%) registraram alta forte e seguraram o índice de deflação na capital.





Cesta básica cada vez mais cara





O custo da cesta básica apresentou a quarta alta consecutiva em maio (1,79%) e atingiu o maior valor já observado na série histórica da pesquisa, iniciada em junho de 1994. Os produtos estão custando R$ 490,15, que equivale a 46,9% do salário mínimo (R$ 1.045). A principal responsável por esse aumento da cesta no mês de maio foi a batata inglesa com 32,60% de aumento no mês e 80,26% acumulado no ano.





A deflação de maio em BH influenciou uma queda na inflação acumulada nos últimos 12 meses. O índice ficou abaixo da meta de 4,00%, definida pelo Conselho Monetário Nacional para o ano de 2020, pela primeira vez no ano, somando 3,63%.