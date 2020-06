BC da Austrália mantém juro básico na mínima histórica de 0,25%

O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros inalterada na mínima histórica de 0,25% pelo terceiro mês consecutivo, após concluir reunião de política monetária nesta terça-feira.



Além do juro básico, o BC australiano manteve também a meta para o juro do bônus soberano de três anos, igualmente em 0,25%.



Antes da reunião de abril, o RBA já havia reduzido seu juro básico agressivamente, em reação à pandemia de coronavírus.



No comunicado da decisão de hoje, o presidente do RBA, Philip Lowe, avaliou que "é possível que a profundidade da crise econômica seja menor do que se estimava anteriormente...há sinais de que o número de horas trabalhadas se estabilizou no começo de maio, após a severa queda inicial."



De qualquer forma, Lowe ressaltou que a perspectiva da Austrália permanece "altamente incerta" e que a pandemia provavelmente terá "efeitos duradouros na economia". Fonte: Dow Jones Newswires.