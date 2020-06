Presidente da Caixa diz que não cabe ao banco analisar fraude no auxílio

Questionado sobre fraudes como recebimento dos R$ 600 por foragidos da Justiça, Pedro Guimarães isentou a Caixa de responsabilidade (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Fraudes operacionais

(CEF), Pedro Guimarães, sugeriu que o banco não deve se envolver na análise das fraudes cadastrais que têm sido identificadas no auxílio emergencial. Isso porque, lembrou Guimarães, cabe à Dataprev e ao Ministério da Cidadania a análise e a"Esta é uma informação da Dataprev e do Ministério da Cidadania, porque nós recebemos a base de dados já após a análise da Dataprev e do Ministério da Cidadania. Então, a Caixa não realiza a análise de fraude processual de cadastro", afirmou Pedro Guimarães, quando questionado, em live realizada pela Caixa nesta segunda-feira (1º), sobre as fraudes que vêm sendo descobertas nos pagamentos do auxílio emergencial.Segundo a Controladoria Geral da União (CGU),no auxílio emergencial. É que, ao avaliar os dados dos brasileiros que pediram o benefício, o governo também acabou aprovando o cadastro de pessoas que não tinham direito aos R$ 600, como presidiários, foragidos da Justiça, doadores de campanha, empresários e brasileiros que moram no exterior.Pedro Guimarães ressaltou que a análise desses dados não é feita pela Caixa. Isso porqueatravés do aplicativo do auxílio emergencial. Porém, encaminha esses dados para análise da Dataprev, que compara as informações apresentadas pelos brasileiros com as bases de dados do governo para identificar se o cidadão de fato tem direito ao benefício.Depois dessa análise, a Dataprev ainda envia os dados dos aprovados para homologação do Ministério da Cidadania. Só após a homologação,que têm direito ao benefício e os respectivos valores de pagamento para a Caixa Econômica Federal realizar o depósito ou o saque do auxílio emergencial.O presidente da Caixa concluiu, então, que o, mas apenas por possíveis tentativas de fraudes operacionais, que sejam realizadas na hora do pagamento.Um exemplo que já foi identificado e combatido, segundo ele, é a apresentação de documentos falsos para a obtenção do auxílio. "Se houver uma, a pessoa vem com o documento falso, nós vamos analisar. E já bloqueamos diversos pagamentos porque o documento era falso ou estava faltando. Cabe à Caixa a análise de fraudes operacionais para recebimento do benefício. Qualquer análise de fraude de cadastro não é responsabilidade... Mais do que isso, nem que quiséssemos poderíamos fazer, porque quando foi promulgada a lei foi deixado absolutamente claro que quem realiza a análise do cadastro é a Dataprev, validado pelo Ministério da Cidadania. E a Caixa paga aqueles cadastrados aprovados pela análise que o Ministério da Cidadania a a Dataprev colocam para a gente realizar o pagamento", concluiu Guimarães.