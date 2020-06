APAS: Vendas de festa junina nos supermercados devem ser 0,6% maiores em SP

A Associação Paulista de Supermercados (APAS) estima que as vendas de produtos de festa junina terão um crescimento discreto de 0,6% no estado de São Paulo, em relação ao mesmo período de 2019. A perspectiva de avanço é bem menor do que a registrada no ano passado, um crescimento de 3,7%.



Para a região da Grande São Paulo e expectativa é de avanço de 1,1% na venda dos produtos típicos da época. A cidade mais otimista é a de Rio Preto que projeta alta de 2,6%. O cenário mais pessimista fica com o Vale do Paraíba que estima diminuição de 4% em relação ao desempenho do último ano.



As categorias analisadas pelo estudo contemplaram os doces, frutas, bebidas (não alcoólicas e alcoólicas), balas e ingredientes para produção de bolos típicos. A pesquisa foi realizada com os associados da Apas para avaliar como a pandemia da covid-19 terá impacto nos supermercados no mês de junho.