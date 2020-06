Entidade de comércio exterior do Chile abre escritório em BH

Encontro do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, e do embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schimidt (foto: Divulgação/ProChile Brasil)





O escritório do ProChile Brasil em BH será na Rua Gonçalves Dias, 82, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital. O horário de funcionamento será das 9h às 13h e das 15h às 18h.





Para a diretora comercial do ProChile Brasil, Maria Julia Riquelme, a representação em BH é uma oportunidade de buscar novos nichos e fortalece a presença do país em setores em que é protagonista em comum com Minas. “No campo de serviços, o Chile pode oferecer para as áreas de mineração, aquicultura, agricultura e inovação um alto valor agregado e competitivo internacionalmente, e Minas Gerais possui atributos muito atraentes para a oferta desses serviços”, argumenta a diretora.





O escritório vai incentivar a relação comercial do Chile não só com Minas, mas também com Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. “Vemos potencial para construir parcerias relevantes nessas localidades, ainda pouco exploradas por conta das dimensões territoriais do Brasil. Com o escritóiro em Belo Horizonte, estaremos mais próximos e com mais estrutura para atender a essas regiões”, afirma Maria Julia Riquelme.

Minas Gerais vai receber o segundo escritório no país do, órgão doque promove a exportação de bens, produtos e serviços chilenos. A sede é em São Paulo, A abertura do escritório em Belo Horizonte faz parte de um esforço de ampliação da relação comercial Brasil-Chile, marcado pela assinatura, em 2018, do(ALC) entre as duas nações.