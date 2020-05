Dificuldades ao tentar cancelar Smartfit: o que diz especialista

(foto: Monique Renne/ CB/D.A Press)

Alunos da rede de academias Smart Fit têm reclamado que não conseguem cancelar as matrículas. Alguns clientes desejam suspender o serviço por não terem condições de pagar por ele, em razão da crise econômica desencadeada pela pandemia do novo coronavírus. Outros, porém, querem promover um boicote à rede depois de o dono, Edgard Corona, ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal que apura esquema de disseminação de notícias falsas (fake news).









Na plataforma ReclameAqui, que reúne queixas de consumidores, a empresa tem 298 reclamações não respondidas. As mais recentes são todas relacionadas a tentativas frustradas de cancelamento ou a cobranças indevidas no período em que as academias estão fechadas.





Especialista em direito do consumidor e contratos, o advogado Victor Cerri, sócio do escritório Correa Porto Advogados, avalia que a conduta da Smart Fit é ilegal. "O consumidor poderia, por princípios contratuais e circunstanciais de pandemia ou mesmo relacionados à seara criminal, fazer esse cancelamento. Colocar obstáculos, já que há uma interrupção da prestação do serviço, não faz o menor sentido", pontua.





Aos clientes que se sentirem lesados, o especialista orienta buscar outros caminhos antes de levar o caso à Justiça que, segundo ele, é o "caminho mais demorado e oneroso". "Tentaria primeiro outros instrumentos, como o Procon, que costuma ter tramitações com esse tipo de reclamação. Há também o ReclameAqui, que é uma plataforma com a qual as empresas costumam se preocupar, e o Consumidor.gov.br, que é atrelado ao Procon e há um prazo para resposta, o governo fiscaliza, podendo até evoluir para uma multa. Não havendo resposta, aí sim o consumidor deve pensar em um processo para tentar terminar o contrato", afirma.





Procurada pela reportagem, a Smart Fit não havia se pronunciado até a mais recente atualização deste texto.





Operação da PF

CEO da Smart Fit, Edgard Corona foi alvo, na quarta-feira (27/5), de uma operação da Polícia Federal, autorizada no âmbito de um inquérito que investiga fake news e ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.





Além de Corona, foram alvos da ação deputados do PSL — ex-partido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) — e outros apoiadores do presidente, como o também empresário Luciano Hang, das lojas Havan, e a ex-militante feminista Sara Winter, do grupo "300 do Brasil".





Segundo as investigações, empresários como Corona e Hang financiariam ataques contra o STF, com uso, inclusive, notícias falsas. Na avaliação de Alexandre de Moraes, as provas colhidas na investigação apontam "sérios indícios" de que o grupo praticou os crimes de calúnia, difamação, injúria, associação criminosa e contra a segurança nacional.