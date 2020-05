Economia sente efeitos do novo coronavírus e PIB cai 1,5% no trimestre

Com restaurantes e hotéis começando a sentir impacto em meados de março, setor de serviços recuou 1,6% no primeiro trimestre (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 18/3/20)

Felipe Quintella*

Com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, a economia brasileira recuou 1,5% no primeiro trimestre de 2020 em comparação com os três últimos meses de 2019. O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos do Brasil, no primeiro trimestre do ano totalizou R$ 1,803 trilhão. A retração é a primeira depois de quatro trimestres de crescimento. É o pior resultado desde o segundo trimestre de 2015, que registrou queda de 2,1% em relação ao trimestre anterior. Na comparação com os três primeiros meses do ano passado, a queda foi menor, de 0,3%. Os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda do PIB no início de 2020 foi puxada pela retração de 1,6% no setor de serviços, que representa mais de 70% da economia brasileira. Já a atividade da indústria caiu 1,4%. O único setor da economia que cresceu no período foi a agropecuária, que registrou um índice positivo de 0,6%, impulsionada principalmente pela safra de soja, segundo o IBGE.

O desempenho dos serviços no primeiro trimestre deste ano é o pior desde o quarto trimestre de 2008. Durante a crise financeira internacional iniciada nos Estados Unidos, os serviços recuaram 2,3% no Brasil no quatro trimestre em relação ao terceiro daquele ano. De acordo com o IBGE, a retração na atividade é resultado do fechamento dos estabelecimentos e do isolamento social aplicados para conter o avanço da COVID-19.

“Aconteceu no Brasil o mesmo que ocorreu em outros países afetados pela pandemia, que foi o recuo nos serviços direcionados às famílias devido ao fechamento dos estabelecimentos. Bens duráveis, veículos, vestuário, salões de beleza, academia, alojamento, alimentação sofreram bastante com o isolamento social”, explica a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Dentro de serviços, o grupo categorizado como “outros serviços” foi o que mais sofreu com a pandemia, registrando queda de 4,6% no trimestre, o pior resultado da série histórica do IBGE. Já o de transportes, que também inclui serviços de armazenagem e correio, caiu 2,4%. Essa foi a maior retração desse grupo desde o terceiro trimestre de 2016, quando foi registrada queda de 2,8% em relação ao período anterior. O IBGE também percebeu encolhimento da atividade no comércio (-0,8%), administração, saúde e educação pública (-0,5%) e intermediação financeira e seguros (-0,1%). As atividades imobiliárias, com variação positiva de 0,4%, foi o único subgrupo dos serviços que cresceu.

Já a queda de atividade da indústria foi puxada pelo desempenho do segmento extrativo, que registrou variação negativa de 3,2%. A construção também caiu 2,4%, bem como a indústria de transformação (-1,4%). A atividade do grupo de eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos ficou praticamente estável, registrando índice negativo de 0,1%.

Famílias e investimentos Segundo o IBGE, o fechamento dos estabelecimentos de serviços e comerciais e o desemprego crescente fizeram efeito no consumo das famílias, que caiu 2% nos três primeiros meses de 2020. Esse número representa a maior queda desde o terceiro trimestre de 2001. O racionamento de energia elétrica provocou uma queda de 3,1% no índice do período.

O investimento foi o único fator ampliado no campo da demanda da economia. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) cresceu 3,1%. De acordo com o IBGE, por causa da importação de máquinas e equipamentos do setor de petróleo e gás. Porém, a produção interna de máquinas e equipamentos caiu no período. A taxa de investimento passou de 15% no último trimestre de 2019 para 15,8% nos três primeiros meses deste ano. Enquanto isso, a despesa do governo cresceu pouco do final de um ano para o começo do outro: 0,2%.

A balança comercial também contribuiu para o desempenho negativo do PIB do Brasil no primeiro trimestre do ano. As exportações caíram 0,9%, enquanto as importações cresceram 2,8%. “As exportações foram bastante prejudicadas pela demanda internacional. Um dos países muito importantes para a gente que tem afetado nossas exportações é a Argentina. E a China também, que no primeiro trimestre foi o primeiro país a fechar as fronteiras, então as nossas exportações foram bastante afetadas”, analisa Rebeca Palis, uma das responsáveis pelos dados.

Em nota, o Ministério da Economia afirmou que o resultado negativo do PIB no primeiro trimestre já era esperado, e “coloca fim à recuperação econômica em curso”. Segundo a pasta, o país colecionava bons resultados no emprego, arrecadação e atividade econômica, o que foi prejudicado pelo coronavírus. Na avaliação da equipe comandada por Paulo Guedes, o Brasil tem quatro desafios pela frente depois da pandemia: “O desemprego, o aumento da pobreza, o grande número de falências e a necessidade de um mercado de crédito mais eficiente”. A solução para esses problemas, de acordo com o ministério, passa pela preocupação com o teto de gastos públicos e a realização de reformas estruturais “pró-mercado”, como a reforma tributária e a agenda de concessões e privatizações.

Três perguntas para...

Eleonora Cruz, diretora de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro (FJP)

A pandemia afetou a economia brasileira de maneira mais expressiva apenas a partir da segunda metade de março, e as quedas já foram expressivas. Quais são as previsões para os próximos trimestres?

Os cenários são pessimistas. Vamos ter um PIB muito negativo este ano. No caso do Brasil, ocorreu um choque de oferta e de demanda ao mesmo tempo, além do desemprego. As famílias estão consumindo pouco. Isso vai ser exacerbar no cálculo de abril, maio e junho. Tem dois meses que já estamos em isolamento social. A Fundação João Pinheiro não faz projeções para o Brasil. Mas os analistas do mercado estão falando que o próximo trimestre vai ser desastroso: uma queda de 7% ou até de dois dígitos.

A crise está mais concentrada nos serviços e na indústria, poupando um pouco a agropecuária. Por quê? Isso deve continuar até o resto da pandemia?

A agropecuária se salvou no primeiro trimestre e deve continuar se salvando. Não simplesmente pela demanda interna por alimentos. A agricultura depende de sazonalidade, e este ano vai ser bom para os produtos agrícolas do Brasil, que estão se destacando no mercado internacional. No caso de Minas também, 2020 será um ano forte.

A economia de Minas deve seguir o mesmo caminho da brasileira nessa crise?

As economias de Minas e do Brasil não costumam caminhar tão juntas. O PIB de Minas costuma ser mais conservador. Em 2019, foi aquém do PIB nacional. Mas a FJP está trabalhando com um cenário pessimista. Teremos um efeito no comércio e na construção também. Não conseguimos falar em nível, mas, em termos de tendência, o estado deve seguir o país. No ano, estamos projetando uma queda entre 3,9% a 4,9% da economia mineira.

Banco Central vê crise até meados de 2021

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou ontem que os efeitos das medidas de isolamento social podem continuar tendo impacto sobre a economia pelo menos até a metade do ano que vem, mesmo que as restrições sejam retiradas pelas autoridades. Para Campos Neto, o medo que as pessoas sentem de serem contaminadas fará com que muitos mantenham hábitos adquiridos durante o período de quarentena. “Quando a economia reabrir, as pessoas não vão retomar velhos hábitos imediatamente", disse Campos Neto.

O presidente do Banco Central disse que é preciso estar atento à nova dinâmica da dívida pública brasileira, diante da necessidade de ampliação de gastos para combater os efeitos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A projeção oficial do governo é de que a dívida encerre o ano em 93,5% do PIB, caso a queda do PIB fique em 4,7% como previsto atualmente.

O próprio presidente do BC, porém, reconheceu que o tombo na atividade pode ser de 5% ou até maior. “É muito importante comunicar que tudo que estamos fazendo para combate à crise é temporário”, afirmou Campos Neto em videoconferência. O BC tem reiteradamente chamado a atenção para a necessidade de manter o compromisso com as reformas estruturais para indicar melhora futura da trajetória fiscal. Campos Neto tem lembrado que foi esse compromisso que permitiu a queda estrutural na taxa de juros no Brasil, que barateou o custo da dívida brasileira.

Cenário ruim Mas o pior ainda pode estar por vir. “Se a queda de 1,5% do PIB primeiro trimestre 2020 sobre trimestre anterior é resultante de apenas 15 a 20 dias de início de isolamento (março) provocando queda do consumo das famílias de 2%, o PIB segundo trimestre que será de isolamento social (principalmente nas grandes cidades) poderá realizar uma queda de 10% sobre o primeiro trimestre”, afirma o consultor econômico da Acrefi, Nicola Tingas. “O nível de desemprego formal e informal e retração de renda será elevadíssimo ao longo dos próximos meses e sua recuperação será lenta e diluída no tempo. Isso significa em nossa projeção de queda de 7% do PIB 2020 e recuperação fraca de 1,5% em 2021 e avanço melhor de 3,5% em 2022 tem maior probabilidade neste momento”, acrescenta o economista.