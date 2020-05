Comissão Europeia propõe programa de apoio financeiro a empresas

A Comissão Europeia anunciou nesta sexta-feira, 29, a proposta de um plano para apoiar empresas afetadas pela pandemia de coronavírus. Batizado de "Instrumento de Apoio de Solvência", o programa terá orçamento de 31 bilhões de euros e, segundo comunicado, terá como objetivo a liberação de 300 bilhões de euros por meio do setor privado para companhias de todos os setores, a fim de garantir um "futuro mais limpo, digital e resiliente".



De acordo com a nota, o projeto funcionará com garantias fornecidas pelo Banco de Investimento Europeu (EIB, na sigla em inglês).



O programa será temporário e deverá estar operando ainda este ano, com expectativa de término em 2021.