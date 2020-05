Demanda por crédito cai 24,4% em abril ante março, revela Boa Vista

O índice da Boa Vista que mede a procura por crédito pelo consumidor no País teve queda de 24,4% em abril na comparação com março, já descontadas as influências sazonais. No acumulado do ano o indicador caiu 11,7%, passando também a registrar perdas em 12 meses, de 2,5%. Os números, conforme a Boa Vista, refletem uma piora na avaliação sobre o crescimento da economia e o mercado de trabalho.



O desempenho do indicador foi influenciado pelos dois segmentos, com destaque para a segunda queda mensal consecutiva do setor financeiro que antes costumava apresentar sólidas taxas de crescimento, cita a nota.



Contudo, o setor financeiro ainda mostrou elevação de 1,5% em 12 meses, enquanto o não financeiro inverteu a tendência e registrou queda de 5,2% na mesma base de comparação.



"Com as adversidades provocadas pela pandemia do novo coronavírus, espera-se uma piora nas perspectivas sobre o consumo e o mercado de trabalho nos próximos meses, fatores que podem continuar afetando negativamente a demanda por crédito nesse período", avalia a entidade.