Marisa Lojas tem prejuízo de R$ 107,1 milhões no 1º trimestre

A Marisa Lojas registrou prejuízo líquido de R$ 107,1 milhões no primeiro trimestre de 2020, perdas mais de 3 vezes maiores que as registradas no mesmo período de 2020. No critério pró-forma, o prejuízo da rede varejista no trimestre foi de R$ 87,1 milhões.



O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Marisa entre janeiro e março foi de R$ 15,4 milhões, queda de 60,6% na comparação anual. O indicador pró-forma foi negativo em R$ 29,1 milhões. No critério ajustado, o Ebitda da companhia recuou 68,4%, para R$ 13,9 milhões, e pró-forma, ficou negativo em R$ 30,6 milhões. A companhia aponta que os resultados foram impactados pelo fechamento de lojas no final de março, por conta das restrições sociais para controlar a pandemia de covid-19.



A receita líquida da Marisa recuou 5,4% em um ano, para R$ 571,7 milhões. O resultado financeiro foi negativo em R$ 19,5 milhões, uma melhora em relação ao resultado negativo de R$ 24,1 milhões do primeiro trimestre de 2019.



A dívida líquida recuou 41,5% em um ano, para R$ 391,3 milhões. No entanto, o nível de alavancagem da companhia, medido pela relação dívida líquida/Ebitda, passou de 1,5 vez para 3,3 vezes na mesma base de comparação.