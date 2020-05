Cia. Hering tem lucro líquido de R$ 5,043 milhões no trimestre, queda de 89,2%

A Cia. Hering registrou lucro líquido de R$ 5,043 milhões no primeiro trimestre de 2020, uma queda de 89,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a empresa, a crise causada pela pandemia do novo coronavírus teve forte relação com os resultados apresentados.



"A conjuntura impactou diretamente o resultado do trimestre que apresentou queda de 26,1% na receita bruta versus o primeiro trimestre de 2019, e atingiu R$ 323,6 milhões, com margem Ebitda de 4,2%", diz a administração no balanço. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em r$ 11,383 milhões, o que representou um recuo de 80% ante o primeiro trimestre de 2019.



Já a receita líquida foi de R$ 272,112 milhões, uma queda de 27,23%. A empresa ainda reforçou seu caixa em R$ 200 milhões (R$ 120 milhões em março e R$ 80 milhões em abril) com empréstimos.