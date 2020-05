Inflação anual da Alemanha desacelera a 0,6% em maio, estima Destatis

Taxa de desemprego fica em 12,6% no trimestre até abril, revela IBGE

Taxa de desemprego fica em 12,6% no trimestre até abril, revela IBGE

É melhor BoE errar no excesso do que na falta de estímulos, diz Saunders

É melhor BoE errar no excesso do que na falta de estímulos, diz Saunders

Índice de sentimento econômico da zona do euro sobe menos que o esperado em maio

Índice de sentimento econômico da zona do euro sobe menos que o esperado em maio

Com baixa de voos superior a 90%, aéreas preveem reação demorada

Com baixa de voos superior a 90%, aéreas preveem reação demorada

Coronavírus: Minas Gerais perde 88 mil vagas de trabalho formal no mês

Coronavírus: Minas Gerais perde 88 mil vagas de trabalho formal no mês