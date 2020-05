INCC-M acelera 0,21% em maio após 0,18% em abril, afirma FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou ligeiramente para 0,21% em maio, ante 0,18% em abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (26). O movimento foi influenciado pelo avanço do índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços, que passou de 0,38% para 0,45%. Já o índice referente à Mão de Obra não variou pelo segundo mês consecutivo.



Dentro de Materiais, Equipamentos e Serviços, a aceleração foi motivada pelo subíndice de Materiais e Equipamentos (0,44% para 0,56%), sob influência principal de transporte de pessoas, cuja taxa variou de -1,21% para 0,27%.



O grupo de Serviços, por sua vez, arrefeceu de 0,13% em abril para 0,02% em maio, beneficiado pelo recuo do item projetos, que passou de 0,23% para -0,14%.



Capitais



Dentre as sete capitais analisadas, houve aceleração em Salvador (0,14% para 0,27%), Belo Horizonte (-0,03% para 0,02%), Recife (-0,08% para 0,19%), Porto Alegre (0,23% para 0,39%) e São Paulo (0,19% para 0,26%). Em contrapartida, as taxas de variação perderam força em Brasília (0,23% para -0,04%) e Rio de Janeiro (0,40% para 0,18%).