Empresa do setor de energia solar abre fábrica em Minas

A Amerisolar Brasil implantará unidade para produzir 30 mil painéis fotovoltaicos por mês (foto: Divulgação/ Amerisolar) Amerisolar, uma das principais marcas do mercado de energia solar no mundo, abriu, nesta segunda-feira (25), a sua primeira unidade no Brasil e escolheu Minas Gerais como sede para a implantação do projeto. A multinacional pretende alavancar a produção nacional de equipamentos que antes eram importados e valorizar o segmento no território. Por essa razão, vai operar com o auxílio do BH Airport, o único Aeroporto Indústria do país. A empresa, uma das principais marcas do mercado de energia solar no mundo, abriu, nesta segunda-feira (25), a sua primeira unidade noe escolheucomo sede para a implantação do projeto. Apretende alavancar a produção nacional de equipamentos que antes eram importados e valorizar o segmento no território. Por essa razão, vai operar com o auxílio do, o únicodo país.









“Isso vai influenciar diretamente no custo final, fazendo com que o benefício para os consumidores seja ainda maior. Será um investimento essencial para auxiliar em diversos setores: a energia fotovoltaica, o meio ambiente e a economia”, acrescentou.





Ao lado da Clamper (especializada em dispositivos elétricos), a Amerisolar Brasil foi a segunda empresa a se instalar no entreposto aduaneiro, que começou a ser desenhado pelo governo de Minas no início dos anos 2000.





Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Brasil possui 30% mais eficiência em produção de energia solar que a Alemanha, país considerado o principal produtor em energia limpa do mundo. Não é à toa que cada vez mais cresce a necessidade da construção de novas empresas que produzam o material direcionado para a energia fotovoltaica em território nacional.





A empresa de energia solar, que já possui seis unidades ao redor do mundo, distribuídas entre China (duas), Indonésia, Vietnã, Estados Unidos e Austrália, visa potencializar a produção no território brasileiro. “Vai ser a primeira fábrica com produção massiva de painéis para o mercado nacional e com exportação para os EUA”, apontou Gustavo.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina