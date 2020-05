Assinatura de renovação de Malha Paulista será no dia 27, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse nesta segunda-feira, 25, que a assinatura do contrato de renovação antecipada da Malha Paulista deve ocorrer nesta quarta-feira, 27. Isso acontece após o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, rejeitar pedido da área técnica da Corte para que o andamento do aditivo fosse suspenso.



De acordo com o ministro, o assunto será deliberado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta terça-feira, 26.



Primeira renovação antecipada de concessão ferroviária, o plano foi aprovado pelo TCU em dezembro do ano passado. Mas após modificações em alguns pontos do contrato, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária do tribunal afirmou ter identificado quatro supostos indícios de irregularidade, e solicitou que o encaminhamento da assinatura fosse suspenso.



Em decisão assinada na semana passada, Augusto Nardes rejeitou todos os questionamentos levantados pela área técnica, abrindo caminho para a assinatura do aditivo.