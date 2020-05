China mantém taxas de juros de referência inalteradas

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) decidiu nesta quarta-feira manter inalteradas suas taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos.



A chamada LPR de um ano permaneceu em 3,85% e a LPR para empréstimos de cinco anos ou mais longos ficou em 4,65%.



As taxas foram mantidas apesar de reiteradas promessas do governo chinês de continuar sustentando a economia em meio aos impactos da pandemia de coronavírus. Fonte: Dow Jones Newswires.