Aneel aprova redução média de 2,10% nas tarifas da Sulgipe

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 19, uma redução média de 2,10% nas tarifas da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe). Para consumidores conectados à alta tensão, a diminuição será de 1,60%, e para a baixa tensão, a queda será de 2,28%.



A Aneel tem postergado para 1º de julho os reajustes das distribuidoras que gerem aumento tarifário para consumidores, como forma de mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na sociedade.



Como no caso da Sulgipe o efeito é negativo, as novas tarifas vão vigorar a partir de sexta-feira, 22 de maio, data de aniversário do reajuste da companhia.



A Sulgipe atende a 151 mil unidades consumidoras em 14 municípios de Sergipe e no sul da Bahia.