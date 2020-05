Produtores rurais terão dívidas prorrogadas por causa do coronavírus

A Emater-MG está orientando os produtores rurais sobre a prorrogação do débitos (foto: Reprodução/ Emater) pandemia do novo coronavírus no setor agropecuário, os produtores que foram afetados estão recebendo orientações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) sobre a prorrogação de dívidas com bancos e cooperativas de crédito.

O Banco do Brasil, responsável pela maior parte da liberação de crédito, anunciou, nesta segunda-feira (18), as novas condições para a renegociação de pagamentos para diversas atividades agropecuárias que enfrentam dificuldades de comercialização.









“Essas são atividades com um grande número de agricultores familiares em todas as regiões do estado. Nossa recomendação é que o produtor evite ficar inadimplente e procure o banco para renegociar a dívida, caso esteja com dificuldade para fazer o pagamento regularmente”, indicou.





Para se adequarem ao processo de prorrogação das dívidas com os bancos, os produtores das atividades relacionadas estão dispensados de apresentar laudo técnico que comprove a participação em alguma delas. O objetivo é diminuir a burocracia e o custo para o produtor, já que os laudos costumam ser cobrados nesse tipo de operação.





O prazo para o pagamento dos débitos de custeio, que tinham vencimento entre 1º de janeiro e 29 de fevereiro deste ano, foi postergado para 15 de agosto. Já para as operações com outras datas de validade, o prazo para reembolso será prorrogado por 180 dias após o vencimento final do contrato.





Para aquelas dívidas de custeio que já haviam sido renegociadas anteriormente à proposta, com vencimento entre 1º de janeiro e 14 de maio, haverá a prorrogação por um ano após o vencimento do tratado, com o abatimento dos juros para caso ocorra algum investimento.



Renegociação com o banco

Ainda segundo o coordenador da Emater-MG, empresa ligada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), as atividades que não foram incluídas nas regras apresentadas pelo Banco do Brasil, a prestação de um laudo comprobatório continua sendo obrigatório.



O produtor que estiver disposto a negociar o pagamento das dívidas deve procurar sua agência para avaliar as condições de cada caso.





“O Manual de Crédito Rural, do Banco Central, estabelece que o produtor em dificuldades com o pagamento das dívidas pode procurar a instituição bancária para avaliar uma renegociação”, afirmou.





O pedido de renegociação deve ser apresentado ao banco, que irá analisar e formalizar a prorrogação por meio de um aditivo no contrato com o produtor.





