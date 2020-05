Fábrica da Volkswagen no Paraná retomará produção no dia 18

A fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais, no Paraná, retomará a produção no dia 18 de maio, próxima segunda-feira, informou a montadora em nota distribuída à imprensa nesta quinta-feira. As demais unidades fabris da empresa, localizadas no Estado de São Paulo - São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos - têm previsão para retornarem à operação no final de maio, diz também a nota.



"Vamos começar de uma forma muito planejada, com distanciamento recomendado entre as pessoas e seguindo todas as boas práticas de limpeza e higiene. Estamos levando as orientações aos nossos empregados de forma didática e por meio de vídeos, porque será uma experiência inédita para todos e o entendimento de todas as regras será fundamental para nos acostumarmos rapidamente a esta nova realidade", afirma Pablo Di Si, CEO e presidente da Volkswagen para a América Latina.



As fábricas da Volkswagen estão paradas no Brasil desde o dia 23 de março.



No Brasil, a Volkswagen tem 15 mil empregados, distribuídos em quatro fábricas, um centro de peças em Vinhedo (SP) e escritórios regionais.