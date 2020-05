Inflação anual alemã desacelera a 0,9% em abril, mas fica acima de prévia

GPA reverte lucro e registra prejuízo líquido de R$ 130 milhões no 1º trimestre

GPA reverte lucro e registra prejuízo líquido de R$ 130 milhões no 1º trimestre

Congresso autoriza reajuste a policiais do DF; texto vai à sanção presidencial

Congresso autoriza reajuste a policiais do DF; texto vai à sanção presidencial

TCU determina publicação dos nomes de todos os beneficiados com auxílio de R$ 600

TCU determina publicação dos nomes de todos os beneficiados com auxílio de R$ 600

Confiança do empresário industrial atinge menor patamar histórico

Confiança do empresário industrial atinge menor patamar histórico

STJ suspende ações que pedem manutenção do serviço de telefonia sem pagamento

STJ suspende ações que pedem manutenção do serviço de telefonia sem pagamento

Alcolumbre abre sessão para votar MP que acaba com fundo da reserva monetária

Alcolumbre abre sessão para votar MP que acaba com fundo da reserva monetária

Governo reduz projeção do PIB de alta de 0,02% para queda de 4,7%

Governo reduz projeção do PIB de alta de 0,02% para queda de 4,7%

STF decide extinguir ação sobre LRF em razão do Orçamento de Guerra

STF decide extinguir ação sobre LRF em razão do Orçamento de Guerra

Comércio global, em valores, caiu 3% no 1º trimestre, diz Unctad

Comércio global, em valores, caiu 3% no 1º trimestre, diz Unctad

Indicador de atividade econômica cai 1,2% no 1º tri ante 4º tri de 2019, diz FGV

Indicador de atividade econômica cai 1,2% no 1º tri ante 4º tri de 2019, diz FGV