Congresso inicia sessão com deputados para votar créditos suplementares

O Congresso iniciou nesta quarta-feira, 13, sessão para votar propostas de crédito suplementar. Por causa da orientação pela manutenção do distanciamento social em virtude da pandemia do novo coronavírus, na parte da manhã, a reunião é realizada apenas com deputados e à tarde será a vez dos senadores.



O primeiro projeto analisado é a abertura de um crédito de R$ 806,7 milhões ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Na sequência, está na pauta proposta de crédito suplementar em que o Poder Executivo pede autorização para quitar, por meio de endividamento, despesas correntes de R$ 343,6 bilhões (PLN 8/20).