Feirantes e empresas de entretenimento de BH já podem parcelar impostos

Feira de Artesanato de Belo Horizonte, a 'Feira Hippie', está suspensa desde 9 de abril, por causa da pandemia de coronavírus (foto: Divino Advincula/PBH)

Empreendedores do setor de eventos, tais como circo e parque de diversões, além daqueles que dependem do espaço público para escoamento de seus produtos, como feirantes, podem requerer o parcelamento extraordinário para quitação de débitos devidos à prefeitura de Belo Horizonte.





O benefício fiscal está previsto no Decreto 17.355/2020, publicado nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial do Município e poderá ser solicitado dentro do prazo de 90 dias.





Segundo a PBH, trata-se de uma ampliação da prerrogativa às atividades que tiveram o alvará suspenso à partir de 9 de abril, por meio do Decreto 17.355/2020, que endureceu as medidas de isolamento social na cidade em decorrência da pandemia de coronavírus. Estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, academias e clubes de lazer, fechados desde 20 de março, já usufruem do parcelamento.