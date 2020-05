ANP anuncia 1ª morte por covid-19 de um trabalhador embarcado em plataforma

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou nesta terça-feira, 12, a primeira morte por covid-19 entre trabalhadores que tiveram acesso a plataformas marítimas (offshore).



Segundo a agência, o trabalhador estava em uma embarcação de apoio às plataformas e desembarcou no dia 24 de abril com sintomas da doença, vindo a falecer no dia 26 de abril. O nome da empresa não foi informado e, segundo a ANP, também não foi divulgada a causa da morte.



A agência disse ainda que até ontem (11) eram 196 casos confirmados de coronavírus entre os profissionais que acessaram instalações marítimas de perfuração e produção de petróleo e gás natural. Até o dia 9 de maio, a ANP havia informado que eram 580 os casos confirmados de infectados pelo vírus. Até o momento, a agência não explicou o motivo para a queda brusca de contaminados.