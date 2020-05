Queda no volume de serviços prestados foi a mais acentuada da série, diz IBGE

A queda de 6,9% no volume de serviços prestados no País em março ante fevereiro foi a mais acentuada da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em janeiro de 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Segundo o IBGE, a perda foi mais sentida pelas empresas do setor no último terço do mês de março, quando se intensificaram as medidas de isolamento social como forma de combate à pandemia de covid-19.



Em fevereiro, o volume de serviços prestados já havia recuado 1,0% em relação a janeiro.



Na comparação com o mês de março de 2019, os serviços encolheram 2,7% em março deste ano, interrompendo uma sequência de seis taxas positivas.