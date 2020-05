Canadá lança linhas de empréstimo para grandes empresas afetadas por covid-19

O Canadá divulgou nesta segunda-feira, 11, novo programa de ajuda financeira a empresas para apoiar a economia em meio à crise trazida pelo novo coronavírus. Depois de uma série de medidas voltadas para empresas de pequeno e médio porte, o governo lança linhas de financiamento para grandes empresas, de setores como companhias aéreas, produtores de energia e varejistas considerados não essenciais, que estão tendo problemas para obter crédito suficiente nos bancos.



"Isso não é um empréstimo de baixo custo para quem não precisa", disse o ministro das Finanças, Bill Morneau, em entrevista coletiva em Toronto. "Ele está lá para garantir que as empresas que entraram nesta crise em pé forte possam chegar ao outro lado e se recuperar rapidamente".



O governo sinalizou há semanas que estava preparando ajuda financeira para empresas dos setores de energia, transporte comercial e turismo. Morneau disse que o programa de financiamento cumpre essa promessa e prevê que as empresas usem o dinheiro para, por exemplo, pagar aluguel ou que as companhias aéreas paguem arrendamentos de aeronaves.



Para se qualificar, as empresas devem ter receita anual de pelo menos 300 milhões de dólares canadenses (US $ 215 milhões), buscar financiamento mínimo de 60 milhões dólares canadenses e ter presença nacional. As empresas que enfrentaram dificuldades financeiras ou o risco de insolvência antes da pandemia não se qualificam, disse o ministro. Fonte: Dow Jones Newswires.