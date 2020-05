Elon Musk ameaça mudar sede da Tesla por causa de medidas de restrição

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse que está pronto para mudar a sede da montadora de carros elétricos da Califórnia e que vai brigar nos tribunais para reabrir sua fábrica. Na sexta-feira, autoridades locais disseram que a fábrica não poderia reabrir por causa dos esforços para combater a pandemia do novo coronavírus.



Outras partes da Califórnia estão retomando gradualmente as atividades depois que medidas de restrição fecharam negócios não essenciais em março. A fábrica da Tesla, porém, está localizada em Fremont, perto de São Francisco, onde as autoridades estão adotando uma abordagem mais rigorosa para combater o surto de covid-19.



"A Tesla está entrando com uma ação contra o condado de Alameda imediatamente", disse Musk no Twitter neste sábado. "O chefe interino de Saúde não eleito e ignorante de Alameda está agindo contrariamente ao governador, ao presidente, às nossas liberdades constitucionais e ao bom senso."



O departamento de saúde do condado não respondeu imediatamente a um pedido para comentar o assunto.



A Tesla tentou inicialmente permanecer aberta em março, mas acabou interrompendo a produção no dia 23 daquele mês. A companhia esperava retomar a produção em 4 de maio, um dia após a data prevista para o relaxamento das restrições, mas as medidas foram prorrogadas na semana passada até o fim de maio.



Depois que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse na quinta-feira que o Estado começaria a reabrir algumas empresas, Musk aplaudiu a notícia no Twitter e enviou um memorando a seus funcionários dizendo que a fábrica iria retomar as operações na sexta-feira. Horas depois, no entanto, o Departamento de Saúde Pública da Alameda disse que a Tesla havia sido informada de que ainda não poderia reabrir.



"Francamente, essa é a gota d'água", disse Musk no Twitter. "A Tesla agora mudará sua sede e futuros programas para o Texas/Nevada imediatamente. "A manutenção das atividades em Fremont vai depender de como a Tesla será tratada no futuro. A Tesla é a última montadora que resta na Califórnia."



Musk disse em março que a companhia estava procurando um local para uma nova fábrica nos EUA. "Os incentivos desempenham um papel, mas também os custos de logística, acesso a uma grande força de trabalho com uma ampla gama de talentos e qualidade de vida", disse na época ao Wall Street Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.