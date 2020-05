Apenas 2 dos 9 grupos do IPCA tiveram alta de preços em abril, mostra IBGE

Apenas dois dos nove grupos de despesas que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram aumento de preços em abril, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Seis grupos tiveram deflação: Habitação (-0,10%), Transportes (-2,66%), Artigos de Residência (-1,37%), Saúde e Cuidados Pessoais (-0,22%), Despesas Pessoais (-0,14%) e Comunicação -0,20%).



A queda no grupo Artigos de Residência foi influenciada pelas reduções nos itens mobiliário (-2,92%) e eletrodomésticos e equipamentos (-3,58%). Por outro lado, artigos de TV, som e informática (0,72%) e de cama, mesa e banho (1,35%) registraram aumentos de preços.



O grupo Educação registrou estabilidade (0,00%).



Os grupos com avanços em abril foram Alimentação e Bebidas (1,79%) e Vestuário (0,10%).



Regionalmente, 14 das 16 áreas pesquisadas pelo IPCA tiveram deflação em abril. O menor resultado foi o da região metropolitana de Curitiba (-1,16%), puxado pela queda nos preços da gasolina (-13,92%).



O maior resultado foi o da região metropolitana do Rio de Janeiro (0,18%), em função das altas nos preços das passagens aéreas (15,83%) e da energia elétrica (1,33%).