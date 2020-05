Exportações alemãs sofrem queda histórica de 11,8% em março ante fevereiro

A Alemanha registrou queda mensal histórica nas exportações de março, diante do impacto econômico da pandemia de coronavírus.



Dados da agência de estatísticas alemã, a Destatis, mostram que as exportações da maior economia europeia sofreram um tombo de 11,8% em março ante fevereiro, a maior numa série histórica iniciada em agosto de 1990.



Já as importações da Alemanha tiveram recuo mensal de 5,1% em março, o mais acentuado desde janeiro de 2009.



O superávit comercial alemão, por sua vez, ficou em 12,8 bilhões de euros (US$ 13,9 bilhões) em março, considerando-se ajustes sazonais e de calendário, informou a Destatis.