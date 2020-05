Prefeitura fecha lojas em BH

Pela manhã, agentes da PBH estiveram pela quinta vez em loja de festas, que teve as portas baixadas mais uma vez ontem (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Gabriel Ronan e Ana Raquel Lelis*





A Guarda Municipal de Belo Horizonte realizou mais uma ronda de fiscalização do comércio na capital durante todo o dia de ontem. No total, 127 abordagens a comércio em Belo Horizonte foram realizadas, segundo o superintendente Júlio Cezar, responsável pelo emprego operacional da Guarda Municipal de BH. Logo pela manhã, guardas e agentes da Prefeitura de BH foram às ruas fiscalizar se lojas abertas na região do Centro têm ou não alvará para funcionamento durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com de decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), somente serviços essenciais podem abrir na capital.

Na Avenida Paraná, no Centro da Capital, mais estabelecimentos tiveram que encerrar suas atividades com a ação dos fiscais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Uma das batidas aconteceu em uma loja de artigos para festas localizada na Rua Tupinambás, entre a Rua Curitiba e a Avenida Afonso Pena. Essa foi a quinta vez que os guardas foram ao local, conforme informações repassadas à reportagem. O descumprimento das regras acarreta na responsabilização administrativa, civil e penal dos infratores.

De acordo com a prefeitura, fiscalizações rotineiras acontecem na cidade durante todos os dias. O decreto traz a lista de estabelecimentos autorizados a funcionar, como supermercados, padarias, farmácias, sacolões, mercearias, açougues e postos de combustíveis, entre outros.

O trabalho na parte da tarde teve início às 15h, na Avenida Paraná. Além disso, a ronda foi feita em várias regiões da capital. Somente na área inicial, a abordagem foi feita por três viaturas da Guarda, duas motos da Guarda e três fiscais da prefeitura. De acordo com Júlio Cezar, somente na Avenida Paraná, 15 estabelecimentos não regularizados foram abordados, ontem. “Os comércios estavam abertos de maneira irregular e todos eles fecharam com a abordagem. Um deles continuou aberto, pois tem uma liminar da Justiça para funcionar”, explicou Júlio.





Decretos As orientações dos guardas são feitas de acordo com os decretos municipais. Dessa forma, todos os estabelecimentos que não forem essenciais devem ser fechados, o uso de máscaras pela população é obrigatório e o acesso de clientes às lojas deve ser restrito para evitar aglomerações. Os guardas passaram fiscalizando essas normas e orientando os comerciantes que não estavam seguindo as regras.

“O guarda chega no local, pede o alvará do estabelecimento e confirma se a documentação está em dia. Caso o estabelecimento não esteja na lista de atividades essenciais, o guarda orienta que o comerciante feche as portas. Se a gente depara com um comerciante que é reincidente, recolhemos o alvará e definimos o fechamento do local. Na abordagem, o estabelecimento é fechado de imediato”, explica Júlio.





Multas Além disso, segundo a PBH, uma multa no valor de R$ 17.614,57 pode ser aplicada ao dono do estabelecimento que não cumprir os decretos municipais. Já no caso de camelôs, a atividade na rua que não esteja licenciada pode ser multada no valor de R$ 2.034,11. Desde de 18 de março, a Guarda Municipal já concluiu 19.744 abordagens de orientação a estabelecimentos comerciais, empresas e a populares em espaços públicos de BH. Um total de 38 alvarás de estabelecimentos que desrespeitaram as regras foram recolhidos pela prefeitura no período.

Para completar, a PBH lembra que “as abordagens dos agentes da Guarda Municipal acontecem durante patrulhas preventivas rotineiras, feitas espontaneamente por toda a cidade, ou com base em denúncias recebidas pelos canais disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte à população, que são o telefone 156 ou o Fale com a Ouvidoria”.





*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa