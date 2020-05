BC da Noruega corta juro básico a 0%, mas descarta novas reduções

O Banco Central da Noruega cortou sua taxa básica de juros nesta quinta-feira, de 0,25% a 0%, em nova tentativa de aliviar o impacto do coronavírus na economia local.



O BC norueguês, no entanto, deixou claro que não planeja novas reduções de seu juro principal.



A decisão de hoje surpreendeu seis de sete analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam manutenção da taxa. O dissidente esperava um corte.



Em março, o BC norueguês já havia reduzido juros em duas ocasiões, primeiro de 1,5% a 1%, e, posteriomente, para 0,25%, à medida que a economia norueguesa continuou a se deteriorar e os preços do petróleo despencaram. A Noruega é um grande produtor da commodity.