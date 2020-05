Dólar máximo e juro mínimo

Moeda norte-americana teve nova valorização com cenário externo e descrédito no Brasil, e fechou a R$ 5,704, o maior valor já registrado (foto: Jan Vasek/Pixabay %u2013 15/12/19)



A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) encerrou o pregão de ontem com queda de 0,51%, a 79.063 pontos, no segundo dia da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e com as apostas convergindo para um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic). Enquanto isso, diante do aumento da instabilidade interna, o dólar seguiu valorizado frente ao real, registrando alta de 2%, encerrando o dia cotado a R$ 5,704 para a venda, o maior valor de fechamento já registrado. Com o recorde no câmbio, o Copom anunciou no início da noite um corte de 0,75% na Selic, que caiu para 3%, novo piso histórico, devido à piora nos cenários interno e externo.

Foi o sétimo corte consecutivo do Copom. A decisão foi unânime no segundo dia de reunião do colegiado e acabou mostrando um BC mais agressivo do que o esperado. Conforme o comunicado da autoridade monetária levou em consideração a “desaceleração significativa no crescimento global” provocada pela pandemia da Covid-19. O Comitê ainda destacou que os dados de atividade econômica até março repercutem parcialmente os efeitos da pandemia sobre a economia brasileira e os de abril “mostram que a contração da atividade econômica será significativamente superior à prevista na última reunião do Copom”.

A decisão do Banco Central veio depois de mais um dia tenso no mercado financeiro. A queda do Índice Bovespa (IBovespa), principal indicador da B3, foi puxada pela piora nas expectativas em relação à atividade econômica e no aumento da desconfiança dos investidores tanto que a B3 continuou caindo mais de 1% no after market.

O tombo de 9,1% na produção industrial de março deu sinais para o mercado de que o país já pode ter entrado em recessão já no primeiro trimestre do ano, ao contrário do que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha dizendo que o país “estava decolando” no começo do ano. E, para piorar, a confiança dos investidores também desabou após a Fitch Ratings rebaixar a perspectiva da nota de risco dos títulos soberanos do Brasil, como fez a recentemente Standard & Poor’s.

A Fitch sinalizou preocupação com a deterioração econômica e fiscal do país e demonstrou preocupação com a renovação das incertezas políticas, apesar de manter a classificação do país em BB-, mudou a perspectiva de “estável” para “negativa”, o que pode implicar em um downgrade futuro, o que mexeu com a Bolsa ontem. No comunicado, a agência de classificação de risco norte-americana ainda informou que prevê retração de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano.

Dados ruins fora do país e a decisão da Fitch pesaram sobre o câmbio. De acordo com dados levantados por Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, a divisa brasileira foi a que teve a maior desvalorização entre as economias emergentes. “Enquanto boa parte do mundo compartilha do mesmo problema, enfrentar uma crise de saúde, o Brasil se destaca negativamente por também ter de enfrentar uma crise política. Isso vem refletindo em nossa moeda, dentre os nossos pares temos a maior desvalorização no ano, acima de 40%. O mais próximo de nós seriam o rand sul-africano desvalorizando 33%, o peso mexicano que desvaloriza 28%, o rublo russo com 22% e a lira turca em torno de 20%”, explicou o economista.