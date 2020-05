Dia das Mães: com lojas fechadas, comércio digital é alternativa

SAIBA MAIS 14:39 - 06/05/2020 Dia das Mães: em BH, menos da metade dos filhos pretende presentear

Espaço Balão, de Belo Horizonte, percebeu um aumento significativo das vendas eletrônicas de presentes para o Dia das Mães deste ano. A marca tem um escritório no bairro Floresta, na Região Centro-Sul da capital, e divulga e vende os produtos quase que exclusivamente pelas redes sociais e aplicativos de mensagem. A loja de acessórios e kits personalizados, de Belo Horizonte, percebeu umde presentes para o Dia das Mães deste ano. A marca tem um escritório no bairro Floresta, na Região Centro-Sul da capital, e divulga e vende os produtos quase que exclusivamente pelas redes sociais e aplicativos de mensagem.

“Desde a Páscoa já estamos vendo esse aumento. Agora, para o Dia das Mães, estamos com entrega marcada até sábado. Em virtude de o comércio estar fechado, a gente está tendo um número maior de clientes”, conta Mariângela Cunha, responsável pelo marketing da empresa.

Mariângela acredita que o diferencial para a data está na personalização dos presentes, com a gravação do nome das mães nos produtos, por exemplo. Ela ainda diz que a pandemia de coronavírus fez com que redobrassem os cuidados com o manuseio e as entregas dos itens. “A própria equipe que está fazendo as entregas, não estamos contratando empresas terceirizadas”, afirma. Grandes marcas

O foco nas vendas pela internet também é a aposta das grandes marcas para o Dia das Mães deste ano. A rede de franquias de perfumaria O Boticário fortaleceu os canais de comércio digital para garantir parte das vendas da data. O cliente pode comprar na loja virtual ou entrar em contato com uma revendedora no site da marca, bem como adquirir o presente no aplicativo.

Outra possibilidade é pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, no qual um atendente virtual encaminha o consumidor para um consultor da loja mais próxima. O sistema está disponível em Belo Horizonte e cidades de outros 17 estados. Os produtos são entregues em domicílio.

Segundo o Boticário, todas as lojas da franquia em Belo Horizonte estão fechadas, mas algumas no interior de Minas Gerais já reabriram e estão funcionando em horários alternativos. A gerente regional da empresa na região Sudeste, Fernanda Reis, acredita que as vendas on-line são uma das opções para driblar a crise. “Temos visto muita gente optar pelo meio para não deixar de presentear”, afirma. A gerente diz que a empresa está otimista para o Dia das Mães, mas vê a crise do coronavírus como um momento “bastante desafiador” para o varejo. Estratégias

A estratégia da rede de franquias de chocolate Kopenhagen para a data é parecida. Segundo a empresa, todas as lojas estão fechadas. Com isso, as vendas estão sendo feitas apenas pelo delivery de cada unidade ou pelo site da marca. Os aplicativos de entrega Rappi e Ifood também são uma alternativa. “Queremos incentivar os consumidores, mesmo com a distância atual, a adoçar o dia da personagem mais importante da nossa família”, afirma Maricy Porto, diretora de marketing do Grupo CRM, controlador da marca Kopenhagen.

A rede de conveniência Lojas Americanas também aposta na divulgação dos canais de venda digital para garantir o faturamento no Dia das Mães. Um dos serviços do tipo que a marca oferece no site permite ao cliente inserir um CEP e escolher a loja mais próxima, para ir buscar o produto ou receber no endereço informado. O consumidor também pode consultar a disponibilidade da entrega com o endereço e é direcionado para ser atendido no Whatsapp da loja mais próxima.

Outro estímulo para comprar pela internet é o chamado sistema de cashback, no qual o cliente recebe parte do dinheiro de volta em compras online. No caso das Lojas Americanas, quem compra pelo aplicativo Ame Digital pode receber até 10% do valor de volta. Itens preferidos

Segundo um levantamento da startup de tecnologia Behup, 82% dos filhos que pretendem presentear as mães este ano pensam em comprar pela internet. O estudo prevê que os produtos mais vendidos serão perfumes, roupas, chocolates, flores e acessórios. De acordo com a empresa, as vendas de Dia das Mães no comércio on-line deste ano devem superar os R$ 2,2 bilhões do ano passado. A explicação seria a importância extra que o dia ganha com o isolamento social imposto para conter o coronavírus.

O cenário de distanciamento pode ser favorável para as vendas na data. A avaliação é do gerente nacional de competitividade do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Cesar Risette. “O coronavírus não mudou a importância da demonstração de afeto com as mães, ao contrário, com o distanciamento essa experiência ganhou ainda mais relevância. O que mudou é a forma como esse presente pode ser adquirido e entregue”, afirma. Rissete pensa que os negócios que se prepararem para oferecer comodidade e segurança nas compras pela internet saírão na frente na competição pelo consumidor.

Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) também aponta que o comércio digital deve ser a alternativa para este Dia das Mães. No levantamento, 53% dos entrevistados citaram a internet como meio de compra preferencial. As lojas de bairro ou rua reuniram 49% das respostas. A pesquisa também concluiu que o gasto médio com os presentes este ano será de R$ 188, o que pode representar um faturamento total de R$ 20,2 bilhões para o comércio.

Apesar das expectativas de salvar o faturamento com as vendas on-line, o número de brasileiros que devem comprar no Dia das Mães vai ser o menor em três anos. O levantamento da CNDL/SPC aponta que 68% dos brasileiros devem presentear as mães em 2020. Nos anos anteriores, esse índice superou os 70%. De acordo com as entidades, isso é reflexo da crise econômica provocada pela pandemia e a queda da renda familiar, por consequência.

Entre quem não vai presentear este ano por estar desempregado, não ter dinheiro ou não podem encontrar a mãe, 77% dos entrevistados afirmaram que a pandemia é o principal motivo para isso. Já entre quem vai comprar presentes, 45% vão gastar menos do que no ano passado. A crise provocada pelo coronavírus impactou a decisão de 88% desse grupo.