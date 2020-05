Conseguimos eliminar filas em quase todas as agências, diz presidente da Caixa

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou nesta quarta-feira, 6, que as filas nas agências da Caixa para o saque do benefício-emergencial foram resolvidas e são agora uma exceção. Nas últimas semanas, houve aglomeração e filas nas portas de várias agências do banco pelo País, com pessoas inclusive dormindo do lado de fora das agências.



"Certamente pode haver alguma agência que tem um maior volume de pessoas, mas é exceção não é a regra. Aquelas imagens de filas foram ou eliminadas ou fortemente reduzidas", afirmou Guimarães, em coletiva virtual.



De acordo com o presidente, foram mais de um milhão de atendimentos por dia na segunda-feira e na terça-feira, e hoje já foram mais de 500 mil atendimentos. "Devemos chegar a 700 mil pessoas recebendo pelo aplicativo nesta quarta-feira", afirmou .



Segundo Guimarães, foram feitos pagamentos par 18,1 milhões de brasileiros até agora nas poupanças sociais abertas para o recebimento do auxílio emergencial.



As aglomerações foram minimizadas, segundo ele, com um novo esquema de atendimento, que garante que quem chegar à agência até as 14h será atendido. "Pagamos um milhão de pessoas ontem e conseguimos eliminação de filas em quase todas as agências", garantiu.



Segundo o presidente, o segundo lote será pago de forma mais "eficiente", porque o governo já tem a base de dados completa. "Poderemos pagar de uma maneira diferente, estamos discutindo com o Ministério da Cidadania. Teremos uma organização com datas espaçadas para evitar aglomerações", completou.



Contato: lorenna.cardoso@estadao.com