BC: venda à vista de dólar em abril somou US$ 6,590 bi

O Banco Central informou que a venda à vista de dólares ao mercado financeiro no mês de abril somou US$ 6,590 bilhões. Durante o período, o BC realizou atuações no mercado de câmbio para manter a disponibilidade de recursos, em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.



Quando promove um leilão, o BC liquida efetivamente a venda em D+2 - ou seja, dois dias após a operação. O total de US$ 6,590 bilhões de abril leva em conta todas as operações liquidadas ao longo do mês.



Em janeiro e fevereiro, o BC não havia realizado operações do tipo. Em março, foram vendidos US$ 10,674 bilhões. Durante todo o ano de 2019, a venda à vista havia somado US$ 36,861 bilhões.



Leilões de linha



Para atender à demanda por moeda em abril, o BC também vendeu um total de US$ 24 milhões por meio de leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra no futuro). Em março, o montante havia ficado em US$ 7,650 bilhões.