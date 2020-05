Decretos qualificam leilões de energia e rodada de licitações de petróleo no PPI

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 6, publica três decretos presidenciais que qualificam projetos do setor de energia e petróleo no Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI).



Pelos atos, ficam qualificados no PPI: o projeto de poço transparente em reservatório de baixa permeabilidade de petróleo e gás natural, "para fins de apoio ao licenciamento ambiental e de outras medidas necessárias à viabilização do projeto"; a 17ª rodada de licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás natural sob o regime de concessão; e os leilões de geração de energia existente A-4 e A-5, ambos de 2020.