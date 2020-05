Setor privado dos EUA corta 20,236 milhões de empregos em abril, número recorde

O setor privado dos Estados Unidos eliminou 20,236 milhões de empregos em abril, diante do violento impacto da pandemia de coronavírus, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada hoje pela ADP.



O fechamento de vagas é recorde, mas analistas consultados pelo The Wall Street Journal estavam ainda mais pessimistas e previam a eliminação de 22 milhões de postos de trabalho em abril.



Em nota, a ADP destacou que o resultado de abril não reflete integralmente o impacto do coronavírus, uma vez que a pesquisa se baseia em dados até o dia 12 do mês passado.



A ADP também revisou o corte de vagas em março, de 27 mil para 149 mil.



A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego (payroll) dos EUA, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira (08).