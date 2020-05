TIM tem lucro líquido normalizado de R$ 164 milhões no trimestre, alta de 8,3%

A TIM Brasil teve lucro líquido normalizado de R$ 164 milhões no primeiro trimestre de 2020, alta de 8,3% em relação ao mesmo período de 2019, conforme balanço publicado nesta terça-feira, 5.



As principais alavancas para o crescimento do lucro foram o controle de custos e despesas, o aumento da receita com serviço móvel e o aumento da receita com a banda larga TIM Live.



O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) normalizado somou R$ 1,926 bilhão, aumento de 8,0% na mesma base de comparação. A margem Ebitda cresceu de 42,6% para 45,7%, resultante do aumento da receita e dos cortes de custos.



A receita líquida totalizou R$ 4,215 bilhões nos primeiros três meses do ano, crescimento de 0,6% ante um ano.



Os custos operacionais normalizados atingiram R$ 2,289 bilhões, baixa de 4,9%.



O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 255 milhões, montante 3,0% menor do que um ano antes.



Os dados no critério normalizado excluem receitas e despesas associados aos contratos comerciais de torres e são ajustados por impostos diferidos.



Fora do critério normalizado, o lucro líquido no primeiro trimestre foi de R$ 162 milhões, alta de 34,8%, e o Ebitda de R$ 1,924 bilhão, alta de 7,9%.