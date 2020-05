Sindicato de servidores do IBGE pede suspensão da Pnad Covid em ofício

O sindicato dos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Assibge-SN) enviou ofício à presidência do órgão pedindo a suspensão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad-Covid). O novo levantamento, iniciado ontem pelo IBGE em convênio com o Ministério da Saúde, terá divulgações semanais sobre a saúde da população e mercado de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. A coleta de dados através de entrevistas telefônicas começou nesta segunda-feira.



"Mais uma vez, de forma voluntarista e sem transparência, a Presidência do IBGE se compromete com a realização de trabalho junto ao governo, sem ouvir os técnicos da casa. A direção sindical propõe que a pesquisa só seja retomada quando se criarem as condições mínimas necessárias para a sua realização", escreveu a executiva nacional do Assibge, em nota publicada nesta segunda-feira, 4, no portal do sindicato.



O documento do sindicato foi enviado à presidente do instituto, Susana Cordeiro Guerra, no último dia 30 de abril. No ofício à presidência do órgão, o sindicato afirma que o órgão enfrenta "sérias dificuldades em cumprir o plano de trabalho anual, sem servidores efetivos suficientes no quadro" e que o corpo técnico soube da realização da pesquisa pela imprensa.



Os representantes dos servidores também criticam o fato de trabalhadores terem sido convocados às vésperas do início da coleta, com necessidade de deslocamento em meio à pandemia para treinamento no feriado e fim de semana, porém sem direito a acúmulo de crédito extraordinário.



"Disposição para o trabalho e de enfrentar desafios sempre foi uma marca dos ibgeanos, desde que os projetos sejam planejados e com participação das equipes envolvidas. Contando também com treinamentos e capacitações adequados e com todas as condições. Mas parece que há um imenso voluntarismo de mostrar eficiência a despeito de um processo de trabalho extemporâneo, feito às pressas, sem testes, sem diálogo interno", escreveu o Assibge, no ofício.



O sindicato também criticou a ausência de divulgação de relatório técnico sobre o objetivo, justificativa e metodologia da pesquisa, o que teria levantado uma série de dúvidas sobre a eficácia da própria Pnad Covid e a manutenção da Pnad Contínua.