Em março, produção industrial tem 10º mês negativo no acumulado de 12 meses

A produção industrial de março marca 10 meses consecutivos de queda no acumulado em 12 meses, passando a registrar recuo de 1%, informou o gerente de pesquisa industrial mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), André Macedo. "Apesar da queda em 12 meses, o resultado foi menos intenso do que em fevereiro (-1,2%)", disse Macedo.



Nessa comparação, tiveram as maiores retrações a indústria extrativa (-9,5%) e a de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos (10%), enquanto do lado positivo ficaram a produção de derivados de petróleo e biocombustíveis (3,3%), puxada pelos óleos combustíveis (onde se inclui o bunker para navios e a nafta para produtos petroquímicos) e produtos de metal (3%).



Ao todo, ficaram negativas nos últimos 12 meses, 15 das 26 atividades econômicas pesquisadas e 36 dos 79 grupos.