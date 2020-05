Termina reunião de Análise de Mercado do Copom

Terminou às 12h14 a reunião de Análise de Mercado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. O encontro havia começado às 10h06. Participaram o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os diretores da instituição. À tarde, ocorre a reunião de Análise de Conjuntura, também no âmbito do Copom.



Amanhã, eles têm mais uma rodada de discussões antes de decidirem o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 3,75% ao ano.



Considerando os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia brasileira, a expectativa majoritária do mercado financeiro é de que a Selic passará por corte de 0,50 ponto porcentual. Se confirmada, esta será a sétima redução consecutiva no atual ciclo de baixa da taxa básica.



De um total de 58 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 48 esperam por um corte de 0,50 ponto, para 3,25% ao ano. Dez casas aguardam pela redução da taxa básica em 0,75 ponto, para 3,00% ao ano.