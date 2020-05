Índice de média móvel trimestral da indústria recua 2,4% em março, diz IBGE

O índice de média móvel trimestral da produção industrial de março, divulgada nesta terça-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), recuou 2,4% frente ao nível do mês anterior, a perda mais intensa desde maio 2018, quando registrou queda de 3,3%.



Em fevereiro, houve avanço de 0,3% da média móvel, quando havia interrompido a trajetória descendente iniciada em outubro de 2019.



Entre as grandes categorias econômicas, ainda em relação ao movimento deste índice na margem, os segmentos de bens de consumo duráveis (-6,6%) e de bens de consumo semi e não-duráveis (-4,1%) tiveram os recuos mais intensos nesse mês e mantiveram o comportamento negativo desde dezembro de 2019, com perdas acumuladas de 9,8% e de 5,9%, respectivamente.



Os setores produtores de bens de capital (-1,1%) e de bens intermediários (-0,7%) também assinalaram taxas negativas em março de 2020, com o primeiro mantendo a trajetória predominantemente descendente iniciada em junho de 2019; e o segundo eliminando o ganho de 0,6% registrado no mês anterior, quando interrompeu três meses consecutivos de queda na produção.