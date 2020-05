Inadimplência empresarial sobe 0,5% no 1º trimestre, diz Boa Vista

O índice que mede a taxa de inadimplência empresarial no País subiu 0,5% no primeiro trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, informa a Boa Vista. Já na comparação acumulada em quatro trimestres, houve desaceleração no ritmo de queda, com o indicador saindo de declínio de 10,6% (quarto trimestre de 19) para queda de 8,3% no trimestre finalizado em março de 2020.



No confronto com o primeiro trimestre de 2019, o índice mostrou recuo de 0,1%.



Os dados refletem as adversidades provocadas pelo novo coronavírus na economia, cita a nota da Boa Vista.



A expectativa da Boa Vista é que haja inversão no fluxo de inadimplência das empresas. "A piora no desempenho econômico e o alto nível de incerteza entre os empresários durante a pandemia sugerem que o indicador apresente leve aumento no período mais agudo da crise", estima.



O indicador de inadimplência das empresas no Brasil é um somatório dos principais mecanismos de apontamento dessa variável do setor: cheques devolvidos, títulos protestados e registros de débitos realizados na base do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).