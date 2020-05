Tribunal alemão anuncia decisão sobre programa do BCE e faz euro oscilar

Uma corte alemã julgou nesta terça-feira que o programa de compras de ativos do setor público adotado pelo Banco Central Europeu (BCE) em reação à pandemia do coronavírus é legal, como previam analistas.



O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, no entanto, considerou que a iniciativa do BCE violou parcialmente a Constituição.



O euro inicialmente reagiu em alta à decisão da corte alemã, mas logo passou a cair à medida que seus detalhes foram digeridos. Às 6h47 (de Brasília), a moeda única recuava a US$ 1,0839, de US$ 1,0902 no fim da tarde de ontem. Logo após o veredicto, o euro chegou a subir brevemente a US$ 1,0923. Com informações da Dow Jones Newswires.