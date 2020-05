Em longas filas na Caixa, brasileiros relatam medo e incerteza

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Despensa vazia - "Era técnico de manutenção de eletrodomésticos, mas há um mês fui demitido em virtude da crise. Vivo um mês de dificuldades, um dia após o outro. Para piorar, crio meu filho sozinho, já que a mãe dele nos abandonou. Hoje, conto apenas com uma maçã, quatro caixas de leite na geladeira, além de algumas fraldas. Espero receber o Bolsa-Família para colocar as coisas em dia" Hudson Henrique da Silva, 33 anos



Debaixo de sol forte ou sob o vento frio da madrugada, milhares de brasileiros enfrentam longas filas numa espera sofrida por R$ 600 para ajudar a vencer a dificuldade que a falta de trabalho faz, diante dos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia. Não houve nem sequer motivo para comemorar o Dia do Trabalho, num momento do país que já mostrava desemprego alto e agora fica ainda mais desafiador com o medo provocado pela crise na saúde e a indefinição às portas fechadas das empresas.

Ontem, nem sequer adiantou tentar receber o dinheiro, já que as agências da Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do chamado auxílio emergencial, não funcionaram por causa do feriado. A batalha recomeça hoje, mas será preciso ter paciência durante várias horas no banco para pôr o dinheiro no bolso, aliviar a situação em casa e ter uma esperança a mais nesses dias difíceis.

A Caixa vai abrir 902 agências das 8h às 14h de hoje para atender beneficiários nascidos de janeiro a outubro que recebem o Auxílio Emergencial pela Poupança Social Digital e optaram por realizar o saque em espécie. A lista dos pontos de atendimento pode ser consultada no site www.caixa.gov.br/atendimento.

Em pé, à espera da vez de receber, Daiane Guedes, de 30 anos, desabafa que não era este o 1º de maio que desejou, depois de ter sido despedida de um laboratório de análises clínicas em Belo Horizonte, com a justificativa de corte de pessoal. “Temos que nos virar para pagar contas, mas hoje, nem conseguimos fazer faxina, pois ninguém nos quer receber em casa”, lamenta.

No mesmo tom de angústia, Vanderlei Alves, de 50, sem trabalho há quatro meses, faz um apelo às autoridades. “Espero que o governo possa melhorar essa ajuda e amparar melhor as pessoas do país.” Aos 20 anos, Lucas Almeida também revela a grande insegurança que sente há mais de um ano, período em que tem trabalhado como motorista de aplicativos e, atualmente, com redução significativa de viagens. “Tenho muito medo. Minha renda diminuiu muito.”

Criado como medida de enfrentamento da pandemia, o benefício é destinado aos desempregados, trabalhadores informais, contribuintes individuais do INSS e microempreendedores individuais. O governo federal admitiu ontem que precisa melhorar a comunicação com os trabalhadores em busca do direito ao benefício. A primeira parcela do auxílio foi paga a 50 milhões de brasileiros e cerca de 32,8 milhões não tiveram acesso ao dinheiro devido a informações inconsistentes ou erradas nos cadastros para o pagamento. O Estado de Minas ouviu histórias dramáticas de trabalhadores que precisam de amparo.

Sem perspectiva - "Trabalhava num laboratório do Hospital Evangélico, mas depois fui demitida. Fui contratada novamente em outro setor, mas tiveram novos cortes e acabei sendo despedida de novo. Temos que nos virar para pagar as contas, mas, hoje, nem conseguimos fazer faxina, pois ninguém nos quer receber em casa. Não era esse o 1º de maio que eu queria ter" Daiane Guedes, 30 anos



Um apelo - "Estou desempregado há quatro meses, desde que perdi meu emprego de fabricador de molas numa empresa. Desde então, minha mãe, que é aposentada, dá assistência à família para que ninguém passe por necessidade. A gente vai se virando nesta crise, mas espero que o governo possa melhorar essa ajuda e amparar melhor as pessoas do país" Vanderlei Alves, 50 anos



Atendimento restrito

A Caixa abrirá hoje algumas agências, das 8h às 14h, para tentar reduzir as filas e agilizar o acesso ao auxílio emergencial, mas o atendimento será restrito. Serão abertas 902 agências para atender beneficiários nascidos de janeiro a outubro que recebem o auxílio emergencial pela Poupança Social Digital e optaram por realizar o saque em espécie. A lista dos pontos de atendimento pode ser consultada no site www.caixa.gov.br/atendimento/.

Atraso com faculdade - "Estamos com muito medo. Minha renda diminuiu muito. Moro com minha avó e dois irmãos e preciso ajudá-los. Além disso, preciso pagar minha faculdade e tenho duas prestações em atraso. Sou motorista de aplicativo há um ano, mas as viagens se reduziram muito. Minhas contas ficaram prejudicadas" Lucas Almeida, 20 anos



Salário baixo - "É claro que eu queria estar no trabalho agora. Trabalhei com carteira assinada há algum tempo, mas o salário era muito baixo. Desde então, passei a fazer serviços de pintura. Infelizmente, o Brasil está passando por um problema muito grande. Espero que tudo volte ao normal para que possamos trabalhar novamente" David Pablo, 29 anos



Só bicos - "Há três anos venho dependendo de bicos para sobreviver. Trabalhava numa obra da construção civil, mas fui demitido. Preciso muito de ajuda. Tenho uma filha para criar e essa crise nos prejudicou muito. Nem todos têm condições de se manter sem renda fixa. Quero muito essa ajuda do governo para colocar tudo em ordem" Jarbas Gonzaga, 59 anos



Desemprego cresce

Ainda sem ter captado todo o efeito do avanço da pandemia do novo coronavírus sobre o mercado de trabalho, a taxa de desemprego voltou a subir no Brasil. De acordo com o IBGE, de janeiro a março, a taxa de desocupação subiu a 12,2%, frente aos 11% de outubro a dezembro. A estatística foi apurada quando a quarentena para conter a disseminação da COVID-19 apenas começava, em março. São 12,9 milhões de pessoas sem trabalho no país. Outra má notícia é que bateu recorde o universo de 67,3 milhões de pessoas no Brasil fora da força de trabalho.

Mais ajuda - "Meu pai hoje sustenta a casa. É o jeito. Estava procurando serviço cinco dias antes da crise e fui chamado para fazer uma entrevista. Por causa da situação, a empresa cancelou. A crise está complicada para todos. Esse dinheiro concedido pelo governo faz muita falta, ainda que seja pouco. Mas vai ajudar muitas famílias" Pedro Henrique Ribeiro, 26 anos



Muita desigualdade - "Vivemos muita dificuldade, pois não tenho trabalho há algum tempo. É triste passar por isso, ainda mais porque há muita desigualdade entre as pessoas que tentam receber esse auxílio do governo. Muitos não conseguem porque outros tentam receber sem ter direito. E isso nos prejudica. Estamos dependendo dessa ajuda para sobreviver" Anna Carolina Albina Silva, 27 anos



Reserva desfeita - "Atuava como encarregado de montagem, mas fui demitido 10 dias antes da crise do coronavírus. Tenho casa própria, não tenho dívidas e guardei uma reserva que agora uso para me manter nesses dias. Mas não sei o quanto ela vai durar. Tem muita gente passando por dificuldades. A situação do país é triste. Esperamos que isso passe logo" Wander Gomes de Souza, 57 anos



